Para mirar.
En la noche del domingo los vecinos atraparon a un menor de edad en Quintana entre San Martín y Pueyrredón tras acusarlo de robar motos en Chacabuco.
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Posteriormente la Policía aprehendió a otros dos cuando estaban tratando de escapar. Eran de Chivilcoy. Esta cámara de seguridad muestra como los jóvenes estaban llevando de tiro dos vehículos hacia un baldío. Minutos Después los vecinos les salieron al encuentro y redujeron a uno. Ver en Youtube
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