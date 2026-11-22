Nota pedida.
La familia de Thiago Jurado agradece a todos los que participaron en el campeonato de fútbol que se jugó este domingo en la cancha del Club Lions RC.
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Con el dinero recaudado se podrán cubrir el costo de la operación necesaria para remediar las lesiones sufridas por Thiago en un accidente de tránsito. Se extienden el agradecimiento a Karina Arce, Darío Golía y el Club Lions. Borrachos FC fue el equipo que salió campeón.
No es aportar un peso nada más. Es estar presente para quien necesita ayuda. Nuestro Chacabuco del corazón. Estamos felices. Pudimos cumplir con el desafío. Firman: Daniela Amor y Santiago Jurado, padres de Thiago
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