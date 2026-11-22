Que en paz descanse: Luis
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- Fernando Luis González. Falleció a los 68 años. Casa de duelo: San Lorenzo 199. Funeral desde las 9.00. Sepelio a las 14.30.
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