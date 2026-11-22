Allanamiento
La Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Lícitas de la Policía de la provincia de Buenos Aires realizó un allanamiento en Junín.
Volver a Chacabuquero.
El objetivo fue detener a un joven de 19 años que estaba prófugo. El procedimiento se realizó en el barrio Capilla de Loreto. Entre las ropas del aprehendido se encontraron varias dosis de cocaína. Se recordó que en un anterior allanamiento en el mismo barrio buscando al mismo sujeto la Policía detuvo a un familiar del mismo de 23 años, con un kilo de cocaína y dosis de "Tusi".
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Menores se dieron a la fuga en Chacabuco pero los alcanzaron
- Chacabuco encabeza otro ranking provincial
- Vinieron a Chacabuco a hacer ruido y algo dejaron
- Daño incendiario en la noche de Chacabuco
- Incendio consumió el auto de un chacabuquense en Chivilcoy
Todavía se habla de esto:
- Hallazgo en un descampado de Chacabuco
- Tragedia en una obra en construcción en una Ciudad cercana a Chacabuco
- Una ambulancia chocó con un auto y una camioneta
- Video: Más datos de la salida de bomberos en Chacabuco
- Ebrios en 2 y 4 ruedas en Chacabuco: algunos zafaron
- Robo en un barrio de Chacabuco
- Llamativo intento de suplantación de identidad en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario