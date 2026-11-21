Temprano.
Esta mañana, temprano, se reportó un robo en un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
A una vecina le sustrajeron una moto Motomel del interior de una vivienda durante la madrugada. Fue dañado el cierre de un portón. Ocurrió el barrio Alcira de la Peña.
Durante la madrugada hubo algunos Incidentes como un caso de violencia de género en una vivienda de la ruta 30 camino a Chivilcoy por el que se convocó a varios moviles policiales; o distrurbios en inmediaciones de La Rioja y Andes por un festejo privado. No faltaron los incidentes con ruidos molestos que se reportan en Vieytes y Corrientes todos los fines de semana.
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