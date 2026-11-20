Al amanecer. Además, vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
Un vecino se dió cuenta que le habían robado temprano, en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|Gran Campaña Evangelista en Chacabuco
Le sustrajeron una moto Rouser patentada. El vecino llamó a la Policía pero antes del arribo del patrullero se dirigió a la Comisaría para radicar la denuncia. Ocurrió en inmediaciones de Hipólito Yrigoyen y Falucho. Se trata de un lugar donde se suelen reportar este tipo de hechos de inseguridad. Las. víctimas suelen ser empleados de los turnos nocturnos de la fábrica de panificados ubicada en la zona. (sigue)
|El Corte Perfecto, en Insiarte 485
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