Fin de semana largo.
Llega el fin de semana largo y el pronóstico del tiempo empieza a ser una preocupación para los habitantes de Chacabuco que se quedan o viajan.
Volver a Chacabuquero.
|BS Electricidad del automotor
La probabilidad de lluvia aumentan en la noche del sábado y la madrugada del domingo. Luego, parece que la nubosidad variable será lo más común con temperaturas máximas de 26 grados hasta el lunes feriado.
|Gran Campaña Evangelista en Chacabuco
Los que viajan a la costa atlántica este viernes deben saber que hay alerta Meteorológica por tormentas para la tarde. Y los que van al sur de Córdoba, San Luis y Mendoza, que se enteren que hay alerta Meteorológica por tormentas para la tarde del sábado.
|El Corte Perfecto, Chacabuco
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