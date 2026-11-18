Bteves.
|"Jesús más que un amigo", en Chacabuco
Hallazgo. La policía encontró esta tarde una moto YBR 125. Al comprobar los datos se detectó que coincidían con los de un rodado que había sido denunciado como robado esta mañana.
Choque. Este mediodía se registró un choque entre una moto y un auto en Santa Fe y Balcarce. No hubo heridos.
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