Que en paz descanse: Oriana
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- Oriana Narela Lucero. Falleció a los 17 años. Casa de duelo: Catamarca 445. Sepelio mañana a las 10.00
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