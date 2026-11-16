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lunes, 16 de noviembre de 2026

Robo en una vivienda de Chacabuco

 


Temprano.

Una vecina reportó un robo ante la Policía esta mañana en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Jesús más que un amigo


Al parecer, se despertó y se dio cuenta que faltaban una bicicleta y un compresor de aire que estaban guardados en su vivienda. Ocurrió en inmediaciones de Cerrito y Zapiola.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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