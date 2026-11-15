Queja de vecina: "¿Hasta cuándo deberemos soportar esto en Chacabuco?"

Nota pedida.
¿Hasta cuándo los vecinos de las calles Mateo Muro, Almafuerte, Ituzaingó y Perón tenemos que soportar a estos inadaptados haciendo ruidos molestos con las motos?
Volver a Chacabuquero.
|Gran Campaña Evangelista en Chacabuco
¿Hasta dónde hay que llegar y a quién hay que recurrir? Les secuestran un vehículo y, a la semana siguiente, ya arman otro —probablemente robado— y continúan molestando. La gente madruga para ir a trabajar y los chicos asisten a la escuela por la mañana; hay cero empatía y respeto por el descanso ajeno. ¿Por qué las autoridades correspondientes no toman medidas definitivas, si ya saben quiénes son y dónde viven? Firma: Karina.
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