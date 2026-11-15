Inquietud de un joven: ¿Por qué no se hace la Fiesta Nacional del Maíz en Chacabuco?

Nota pedida.
¿Qué pasó con la Fiesta del Maíz de Chacabuco? La fiesta de nuestro pueblo no puede desaparecer. Chacabuco tiene una fiesta que es nuestra identidad. No es una fiesta más.
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Es la Fiesta Nacional del Maíz. Es la fiesta que nos puso en el mapa. Es la fiesta que todos los años esperábamos con el corazón. Es la fiesta de nuestro pueblo, de nuestra tierra, de nuestro trabajo.
Porque acá el maíz no es solo un cultivo. Acá el maíz es historia, es familia, es producción, es orgullo.
Y por eso duele tanto preguntar: ¿qué pasó con la Fiesta del Maíz? ¿Por qué ya no se hace como antes? ¿Por qué se dejó de sentir en las calles, en la plaza, en el campo? ¿Por qué esa fiesta que movía a todo Chacabuco hoy parece un recuerdo?
Ahora hay que decirlo con claridad. El intendente Rubén Darío Golía no la está haciendo durante sus años de gestión actualmente. Esa es la parte que había que corregir. Porque la fiesta no se está haciendo ahora. Y el pueblo lo nota, lo extraña y lo pregunta. Entonces la pregunta cambia y se hace más fuerte.
¿Y por qué el intendente Aiola sí la hizo? Si antes se pudo, ¿por qué ahora no se puede? ¿por qué ahora hay silencio? En una de sus ediciones de la Fiesta del Maíz, Aiola trajo a la banda de Los Palmeras, una gran banda, muy conocida a nivel nacional e internacional que llenaba, que convocaba, que hacía vibrar a todo el pueblo. Eso demostró que cuando hay voluntad, se puede. Eso demostró que cuando se quiere, la fiesta se hace.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué ahora no? ¿Acaso el intendente Golía no la quiere hacer por falta de dinero? ¿O no hay plata de verdad? ¿O la plata que viene destinada para hacer la Fiesta del Maíz se está gastando en otra cosa? Son preguntas que el pueblo tiene derecho a hacer. Porque esa plata no es de un funcionario. Esa plata es del pueblo de Chacabuco.
Y si viene destinada para la fiesta, tiene que usarse para la fiesta. ¿O necesita el acompañamiento de la Provincia? ¿O necesita el acompañamiento a nivel nacional para poder hacer una fiesta?
Si es así, que lo diga. Que lo explique de frente, con papeles, con números, con la verdad. Porque el pueblo no pide un milagro. El pueblo pide gestión. El pueblo pide que se golpeen las puertas que haya que golpear. El pueblo pide que no se baje los brazos por nuestra fiesta. La Fiesta Nacional del Maíz trae mucho movimiento de gente. Trae muchos turistas.
Trae gente de toda la región, de toda la provincia, de todo el país. Esa fiesta es una de las más conocidas de Chacabuco, impulsada históricamente junto a la Asociación de Promoción Agraria Chacabuco y la Municipalidad de Chacabuco. Llena los hoteles, los comercios, las parrillas, las estaciones de servicio. Le da trabajo al remisero, al artesano, al vendedor, al emprendedor. Le da vida a Chacabuco.
¿Y si nosotros no la hacemos más, qué pasa? ¿Podemos llegar a perderla? Esa es la pregunta que más miedo da. Porque una fiesta que se deja de hacer, se enfría. Una fiesta que se abandona, la puede tomar otro pueblo. Una fiesta que se pierde, después cuesta el doble recuperarla. Y nosotros no nos podemos dar ese lujo.
No podemos perder lo que nos costó tantos años construir. No podemos dejar que la Fiesta del Maíz se convierta en una foto vieja. En vez de gastar plata en escenarios tan grandes como traen a veces. En vez de traer megaestructuras que duran un fin de semana y se van.
¿Por qué no hacer la Fiesta del Maíz? Si con algo de ese tamaño de los escenarios que trajeron la última vez, se puede hacer. Se puede hacer una fiesta digna, popular, nuestra. No hace falta traer lo más caro del mundo.
Hace falta traer lo que el pueblo quiere: su fiesta. ¿Por qué no traer la feria Producir? ¿Por qué no poner la Feria Producir y poner la Feria de Sabores?
Si se puede hacer también. Se puede hacer con productores locales. Se puede hacer con sabores de Chacabuco. Se puede hacer con artistas locales, con escuelas, con clubes, con instituciones.
Se puede hacer con el campo adentro de la fiesta. Se puede hacer con la familia en el centro.
La Fiesta del Maíz es muy linda. Es una fiesta que trae muchos turistas y mucha gente. Es una fiesta que nos une.
Por eso este reclamo no es contra nadie. Es a favor de Chacabuco. Es a favor de nuestra historia. Es a favor de nuestros hijos, para que ellos también vivan la Fiesta del Maíz.
Intendente, pueblo, instituciones: no dejemos que se apague. Recuperemos la Fiesta del Maíz. Hagámosla de nuevo, con orgullo, con trabajo y con el pueblo adentro. Porque Chacabuco sin su Fiesta del Maíz, no es el mismo Chacabuco. Firma: Un joven de Chacabuco
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