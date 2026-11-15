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domingo, 15 de noviembre de 2026

Borrachines salvados por sus compañeros en Chacabuco

 


Madrugada.

Luego de varios meses en Chacabuco se ha comenzado a brindar una posibilidad a los conductores que dan positivo en el test de alcoholemia.



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gran campaña evangelista en Chacabuco en noviembre
Gran Campaña Evangelista en Chacabuco

Se trata del beneficio de no secuestrar el coche si hay una persona sobria con licencia de conducir que se haga cargo de manejar el vehículo. Entonces, al ebrio solamente se le retiene el registro. Cabe recordar que hace unos años se hizo campaña poe el conductor designado, o sea, una persona que se aseguraría de no tomar bebidas alcohólicas para garantizar el tránsito seguro en la ciudad.

La Subsecretaría de Tránsito informó que esta madrugada  se procedió a la retención de cinco automóviles y dos motocicletas con sus respectivas licencias de conducir, porque sus conductores dieron positivo en el test de alcoholemia. En res se otorgó el beneficio del conductor alternativo. También se retuvieron cuatro licencias de conducir por circular sin casco y seguro obligatorio. 


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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