Policiales de Chacabuco: Daños en un negocio del centro - Incidentes y demorado

Madrugada.
Daños. Esta madrugada una persona de sexo masculino causó daños en un negocio del centro de la ciudad de Chacabuco.
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|"Jesús más que un amigo", en Chacabuco
Sucedió en un kiosco. El sujeto, habitual cliente del lugar, tuvo un ataque de furio y rompió los vidrios de la puerta de entrada al local (foto de la nota). Vestía una chaquetilla de internación del Hospital. Al parecer, la Policía lo había demorado horas antes por una situación violenta y lo llevó al nosocomio. No quedó claro si recibió el alta o se escapó, pero terminó generando más daños. Tras el incidente del kiosco ubicado en Primera Junta entre Moreno y San Martín, la Policía fue alertada y efectivos de la comisaría aprehendieron al sujeto en inmediaciones de San Martín y San Juan.
Incidentes. Tras el cierre de los locales bailables, se reportaron varios incidentes en la zona del corredor nocturno de Chacabuco. Hubo peleas en inmediaciones de Hipólito Yrigoyen y Sargento Cabral; Entre Ríos y Vieytes; y Espora y Alberdi. En este último punto la Policía demoró al menos a una persona y la trasladó a la Comisaría.
Tránsito. La Subsecretaría de Tránsito informó que durante la madrugada se procedió a la retención de 8 vehículos con sus respectivas licencias de conducir, sus conductores en estado de alcoholemia positivo, de los cuales cuatro se les otorgó conductor alternativo. Dos motocicletas fueron retenidas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.
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