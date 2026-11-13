Cada vez hay menos habitaciones de comercios en Chacabuco

Comparación.
Se conoció la cantidad de locales comerciales que se habilitaron en el último mes en Chacabuco y se observa una desaceleración.
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|"Jesús más que un amigo", en Chacabuco
La oficina de Habilitacoones de la Municipalidad de Chacabuco, informó que en Octubre de 2026 se realizaron 5 nuevas habilitaciones y 3 regularizaciones de los siguientes rubros: Tren Delantero y Gomería - Telefonía Celular, Ventas y Accesorios - Ventas al por Menor de Artículos de Bazar - Gimnasio - Forrajería y Anexos.
Para comparar: en setiembre fueron 8 las Habilitacoones y en enero habían sido 9.
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