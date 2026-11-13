Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

viernes, 13 de noviembre de 2026

Cada vez hay menos habitaciones de comercios en Chacabuco

 


Comparación.

Se conoció la cantidad de locales comerciales que se habilitaron en el último mes en Chacabuco y se observa una desaceleración.



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Jesús mas que un amigo en Chacabuco
"Jesús más que un amigo", en Chacabuco

La oficina de Habilitacoones de la Municipalidad de Chacabuco, informó que en Octubre de 2026 se realizaron 5 nuevas habilitaciones y 3 regularizaciones de los siguientes rubros: Tren Delantero y Gomería - Telefonía Celular, Ventas y Accesorios - Ventas al por Menor de Artículos de Bazar - Gimnasio - Forrajería y Anexos.

Para comparar: en setiembre fueron 8 las Habilitacoones y en enero habían sido 9.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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