Vecina llamó a la Policía por lo que su hijo llevó a la casa en Chacabuco

Esta mañana. Spoiler: no era una novia 25 más grande
Una vecina llamó a la policía esta mañana a raíz de algo que su hijo llevó a su casa de Chacabuco.
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Se trató de una moto de la cual la mujer no tenía conocimiento que fuera de su vástago. La Policía relevó loa números de serie del chasis y el motor y no contaban con pedido de secuestro. No obstante, el vehículo fue entregado a la fuerza de seguridad.
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