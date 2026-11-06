Creditos disponibles para beneficiarios de Chacabuco para Todos

La casa propia.
Esta tarde el Banco de la Provincia de Buenos Aires brindó una charla informativa para los beneficiarios del plan "Chacabuco para Todos II", en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza.
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Los vecinos que accedieron a lotes con el Municipio como intermediario pudieron conocer las líneas de crédito con las que cuenta la entidad financiera para la construcción de viviendas y compra de materiales. Del encuentro participaron también el intendente Rubén Darío Golía, el Director del Banco Provincia, Marcelo Daletto; y el Gerente de la sucursal Chacabuco de la entidad bancaria, Pablo Gómez.
Para quienes no pudieron estar presentes en la jornada informativa, el funcionario informó que se pueden acercar a la sucursal del Banco Provincia en Chacabuco para recibir el asesoramiento correspondiente.
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