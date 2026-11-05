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jueves, 5 de noviembre de 2026

Anunciaron la continuación de una obra de Chacabuco muy reclamada

 


Curiosa situación.

Curiosamente, se anunció en otra ciudad la continuación de una obra de Chacabuco que se reclama desde hace años.



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Dos almas pizzas listas para cocinar en Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

Fue en un encuentro entre el intendente de Junín Juan Fiorini, con representantes de la firma "Caminos del Plata", consecionaria de las rutas 7 y 188. Si bien esta sociedad no tiene a su cargo la obra, sí informó que se reactivará la finalización de la Variante Chacabuco de la Autopista. 

“Lo que nos confirmaron, pero no lo van a hacer ellos, es que va a arrancar próximamente la obra de la variante de Chacabuco, que es tan importante para los juninenses que viajan hacia Capital Federal”, indicó el alcalde PRO a "Amanece que no es Poco", por Radio Junín.

“Lo que nos confirmaron, pero no lo van a hacer ellos, es que va a arrancar próximamente la obra de la variante de Chacabuco, que es tan importante para los juninenses que viajan hacia Capital Federal”, indicó el alcalde PRO a «Amanece que no es Poco» por Radio Junín.

La firma sí confirmó que se realizará mantenimiento de la ruta 7, las banquinas, la autopista y sus colectoras.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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