Nueva jornada de protesta en el Instituto de Chacabuco

Nota pedida.
Hoy, miércoles 4 de noviembre a las 18:30 hs., en Zapiola 215 - Planta Baja, realizamos una nueva jornada de reclamo y protesta para exigir respuestas a las diversas situaciones y problemáticas institucionales que aún no tienen solución por parte del equipo directivo.
Volver a Chacabuquero.
|Dos Almas, pizzas listas para cocinar
Como no obtuvimos las respuestas concretas que pedimos, *convocamos a una NUEVA MOVILIZACIÓN*. Necesitamos que todxs los cursos estén presentes. La idea es volver a encontrarnos estudiantes y docentes, de forma pacífica y organizada, para hacer escuchar nuestras voces, expresar nuestras preocupaciones y exigir un equipo directivo que escuche, responda y dé soluciones. Invitamos a otros centros de estudiantes e institutos, a la comunidad de Chacabuco y a autoridades locales a acompañar la lucha de nuestrxs compañerxs.
Les pedimos que compartan esto a cada curso y garanticen que llegue a todxs.
¡Por una institución que escuche! La educación se construye en lucha constante, participación y compromiso. Firman: Estudiantes Autoconvocados ISFD N° 131
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Golía entregó anteojos y encabezó festejos
- Decenas de vecinos de Chacabuco viajan juntos a ver al Papa León XIV
- Chacabuco se queda sin tren de pasajeros
- Jóvenes libertarios de Chacabuco lanzaron una campaña
- Un demorado en la noche de Chacabuco
- Video: Protesta en un instituto docente de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Registro de lluvias en Chacabuco y cómo sigue el tiempo
- Policiales de Chacabuco: Demorado en el campo - Más datos: Accidentado en la ciudad
- Golía recibió a los hermanos de Chacabuco que cantarán para el Papa León XIV
- Más datos del choque que terminó con un lesionado en Chacabuco
- El ganador del sorteo de Aprid Chacabuco
- Vecinos, acreedores y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Se mantiene la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Se iba de viaje y se le incendió el vehículo en Chacabuco
- Moto ruidosa retenida en Chacabuco y algo más
No hay comentarios:
Publicar un comentario