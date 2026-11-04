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miércoles, 4 de noviembre de 2026

Nueva jornada de protesta en el Instituto de Chacabuco


Nota pedida.

Hoy, miércoles 4 de noviembre a las 18:30 hs., en Zapiola 215 - Planta Baja, realizamos una nueva jornada de reclamo y protesta para exigir respuestas a las diversas situaciones y problemáticas institucionales que aún no tienen solución por parte del equipo directivo.



Volver a Chacabuquero.

Dos almas pizzas listas para cocinar Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

Como no obtuvimos las respuestas concretas que pedimos, *convocamos a una NUEVA MOVILIZACIÓN*. Necesitamos que todxs los cursos estén presentes. La idea es volver a encontrarnos estudiantes y docentes, de forma pacífica y organizada, para hacer escuchar nuestras voces, expresar nuestras preocupaciones y exigir un equipo directivo que escuche, responda y dé soluciones. Invitamos a otros centros de estudiantes e institutos, a la comunidad de Chacabuco y a autoridades locales a acompañar la lucha de nuestrxs compañerxs.

Les pedimos que compartan esto a cada curso y garanticen que llegue a todxs.

¡Por una institución que escuche! La educación se construye en lucha constante, participación y compromiso. Firman: Estudiantes Autoconvocados ISFD N° 131


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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