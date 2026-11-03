Se mantiene la alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta por tormentas para Chacabuco y la zona.
|Dos Almas, pizzas listas para cocinar
La misma es de nivel amarillo para la mañana y la tarde de este martes. Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto. La última revisión fue publicada a las 6.00 de la mañana. Luego, hay probabilidad de lluvias para la madrugada del miércoles y el viernes.
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