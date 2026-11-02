Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco

Afortunados. En vivo. Ya están todos los ganadores (si no ve cambios, actualice)
Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|Dos Almas, pizzas listas para cocinar
|Se pusieron en juego 5 órdenes de compra de 1.500.000 pesos. Estos fueron los ganadores: 7441, adquirido por Mauricio Daniel Lemme; 0164, adquirido por Héctor Horacio Chiricola; 0404, adquirido por María Isabel Caricati; 4231, adquirido por Antonio Estragucci y Cecilia Caricati; 0106, adquirido por María Delia Zanlungo
Cabe recordar que con el dinero que se recauda a través de las rifas la Sociedad de Bomberos Voluntarios compra equipos que son utilizados por el Cuerpo Activo en emergencias.
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