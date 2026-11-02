Mix: Vecinos citados por la Casa de Tierras - Fiesta del Pollo - Espectáculos en la EAC

Breves.
Citados. La Dirección de Casa de Tierras, a cargo de la Directora, Romina Barbetta, cita a todos los adjudicatarios de las viviendas ubicadas en el Barrio San Benito de nuestra ciudad, que aún no han presentado la documentación correspondiente para el trámite de escrituración.
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Deberán presentarse desde el martes 3 al viernes 20 de noviembre inclusive, en Pueyrredón 83, Piso Primero, de 8:00 a 12: 00 horas.
Pollo. El Sábado 7 y domingo 8, a partir de las 11:00, en Coronel Mom, partido de Alberti, se realizará una nueva edición de la Fiesta del Pollo. Sábado, gran fogón tradicional. Domingo, desfile institucional, desfile criollo, paseos de artesanías, emprendimientos y gastronómico, actividades artísticas y presentación de ballets locales. Entrada gratuita. Organiza el Círculo Resero y la Secretaría de Gestión Cultural y Promoción del Patrimonio de la Municipalidad de Alberti.
Escuela. La Escuela de Actividades Culturales (EAC) de la Municipalidad de Chacabuco continúa ofreciendo una variada programación en el teatro de su sede, con propuestas artísticas e institucionales para el mes de noviembre.
El sábado 7 de noviembre, a las 21:00 horas, se realizará un show en vivo a beneficio de los estudiantes de la Escuela de Educación Especial 501, con el objetivo de recaudar fondos para su viaje de egresados. La propuesta contará con las presentaciones de Linaje, Dúo Jüver y Pablo Ayala, quienes compartirán una noche de música en vivo y solidaridad. El espectáculo tendrá lugar en la Escuela de Actividades Culturales, Avellaneda 127, y las entradas tendrán un valor de $10.000
El domingo 8 de noviembre, a las 19:30 horas, la Escuela de Actividades Culturales invita a disfrutar de “El latido de la música: Voces Jóvenes, Grandes Sueños”, una presentación de alumnos del taller de canto a cargo de la profesora Elisa Provenzano. La propuesta reunirá sobre el escenario a jóvenes intérpretes que compartirán su trabajo, talento y pasión por la música, en una presentación que celebra el aprendizaje artístico y el camino recorrido en el taller. Las entradas tendrán un valor de $10.000. La función se realizará en el teatro de la EAC, ubicado en Avellaneda 127.
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