Se extendió la alerta Meteorológica por tormentas para Chacabuco y la zona

Y se complicó para otros distritos.
El Servicio Meteorológico Nacional extendió la alerta por tormentas para Chacabuco y la zona.
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|Dos Almas, pizzas listas para cocinar
Sigue en nivel amarillo pero ahora abarca todo el domingo, desde la madrugada a la noche. Los distritos alcanzados son Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo. Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia están en alerta naranja
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