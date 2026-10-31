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sábado, 31 de octubre de 2026

Se extendió la alerta Meteorológica por tormentas para Chacabuco y la zona

 


Y se complicó para otros distritos.

El Servicio Meteorológico Nacional extendió la alerta por tormentas para Chacabuco y la zona.



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Dos almas pizzas listas para cocinar Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

Sigue en nivel amarillo pero ahora abarca todo el domingo, desde la madrugada a la noche. Los distritos alcanzados son Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo. Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia están en alerta naranja


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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