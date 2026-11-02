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lunes, 2 de noviembre de 2026

Granizo para iniciar el día en Chacabuco

 


De locos.

Minutos después de las 00.00 comenzó a llover y caer granizo en Chacabuco.



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Dos almas pizzas listas para cocinar Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

Es el inicio de una semana donde el tiempo vuelve a hacer de las suyas. Cabe recordar que ya se anunció una alerta Meteorológica por tormentas para el martes.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278




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