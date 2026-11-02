Granizo para iniciar el día en Chacabuco

De locos.
Minutos después de las 00.00 comenzó a llover y caer granizo en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|Dos Almas, pizzas listas para cocinar
Es el inicio de una semana donde el tiempo vuelve a hacer de las suyas. Cabe recordar que ya se anunció una alerta Meteorológica por tormentas para el martes.
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