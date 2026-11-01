Robo en un barrio de Chacabuco

Esta noche.
Esta madrugada se reportó un robo en un barrio de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un vecino le robaron una moto 110 que había sido dejada estacionada dentro del garage de una casa particular. Ocurrió en inmediaciones de Primera Junta y Domínguez.
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