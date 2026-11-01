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domingo, 1 de noviembre de 2026

Robo en un barrio de Chacabuco

 


Esta noche.

Esta madrugada se reportó un robo en un barrio de la ciudad de Chacabuco.



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Dos almas pizzas listas para cocinar Chacabuco
Dos Almas, pizzas listas para cocinar

Un vecino le robaron una moto 110 que había sido dejada estacionada dentro del garage de una casa particular. Ocurrió en inmediaciones de Primera Junta y Domínguez.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278



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