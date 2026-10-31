Incidentes y disturbios en la noche de Chacabuco

Tarde o temprano.
La noche de Chacabuco terminó con incidentes y mucho ruido.
Volver a Chacabuquero.
|Servicio Profético
Hubo al menos un altercado entre jóvenes tras el cierre de los locales bailables. La Policía fue convocada. Hubo una persona demorada en innediaciones de acceso Hipólito Yrigoyen y Falucho que fue trasladada a la Comisaría. Por otro lado, un grupo de motociclistas decidió ver el amanecer haciendo sonar sus escapes en inmediaciones de Vieytes y Corrientes lo que generó quejas de los vecinos (sigue).
Corriente. En Coronel Mom un joven recibió una descarga eléctrica al intentar robar cables junto con un compañero. Tuvieron que actuar los bomberos voluntarios y la policía de esta localidad de Alberti que realmente se llama Villa Ortiz.
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