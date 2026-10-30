Habrá un nuevo corte de agua en Chacabuco

Comunicado.
Se informa a la comunidad que, en el marco del plan de mantenimiento y optimización del servicio de agua potable, debido a las lluvias ocurridas el día viernes 23 no se han podido terminar los trabajos previstos por lo que el sábado 31 se continuará con importantes trabajos de renovación en la estación de bombeo Pozo Nº 16.
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Las tareas consisten en el reemplazo integral de la cañería que conecta la bomba impulsora con la red principal. Para poder desarrollar estas maniobras complejas y garantizar la continuidad futura del suministro, el día sábado 31 se procederá a la instalación estratégica de una llave esclusa. Esta pieza permitirá sectorizar el tendido y continuar con los trabajos previstos sin la necesidad de mantener fuera de servicio al resto del sistema de pozos.
Interrupción del servicio: La interrupción del suministro se llevará a cabo exclusivamente durante la jornada del sábado, limitándose estrictamente al tiempo que demande la colocación e interconexión de la mencionada llave esclusa.
Pozos y zonas afectadas: Durante el período de corte, saldrán temporalmente de servicio los siguientes pozos de bombeo: Pozo Nº 16: Junín y Cadelago (Espacio libre Bº Néstor Kirchner). Pozo Nº 8: Entre Ríos y Olavarría (Plaza General Paz). Pozo Nº 12: B. de Irigoyen (Barrio Parque Chacabuco). Pozo Nº 19: Acceso Hipólito Yrigoyen al 1000 (Planta Coca Cola). Pozo Nº 20: Moreno y Aloe. Pozo Nº 27: Entre Ríos y Cano. Los sectores abastecidos por estas estaciones podrán experimentar baja presión o falta transitoria de suministro.
Recomendaciones a la población: Se solicita a los vecinos de las áreas afectadas extremar el cuidado de sus reservas domiciliarias en tanques. Priorizar el consumo humano e higiene básica, evitando actividades de alto consumo (lavado de veredas o vehículos, riego, llenado de piletas).
Una vez restablecido el servicio, se recomienda dejar correr el agua durante unos segundos en caso de advertir turbiedad pasajera debido al movimiento natural en las cañerías. Agradecemos la comprensión de los vecinos ante estos trabajos indispensables para la mejora estructural del servicio. Los trabajos en caso de lluvias este sábado, se suspenden para otra jornada. Firma: Municipalidad de Chacabuco
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