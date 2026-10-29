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jueves, 29 de octubre de 2026

Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona



Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

Es de nivel amarillo, para la mañana de este viernes. Los distintos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto. Hay que tener en cuenta que la probabilidad de lluvia comienza a la madruga y termina en la tarde del mismo día.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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