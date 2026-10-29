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jueves, 29 de octubre de 2026

Robo en la madrugada de Chacabuco


Investigación.

En las últimas horas se reportó un robo en un comercio de la ciudad de Chacabuco.



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Noche de Adoración en Chacabuco
Noche de Adoración en Chacabuco

Alguien ingresó a una oficina y, al parecer, sustrajo una caja fuerte o su contenido. Se está investigando cómo fueron la entrada al inmueble y la posterior salida. El recinto da a los fondos de la propiedad por lo que se cree que pudo haber ocurrido por el techo o alguna propiedad lindera. La Policía Científica y la DDI están recogiendo rastros en el lugar y registros de cámaras de seguridad de la zona. El hecho fue advertido esta mañana, alrededor de las 8.00 cuando el negocio abrió sus puertas. Ocurrió en Máximo Gil entre Saavedra y Padre Doglia. El negocio se dedica a la venta de materiales para la construcción. El dueño es de apellido Cabalieri.

Brian Sosa, electricidad del automóvil

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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