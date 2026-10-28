Se expone la oferta educativa superior, universitaria y profesional de Chacabuco

Folletos y charlas.
En sede de la Universidad Tecnológica Nacional de Chacabuco se desarrolla la segunda jornada de la Expo Educativa 2026.
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|Servicio Profético
Este miércoles se puede conocer la variada oferta educativa de nivel superior, universitario y de formación profesional disponible para el 2027. Hay stands de la Universidad Siglo XXI, UBA, UTN, Intech, Centro de Educación Agraria 29, Instituto 131, Instituto 67, Instituto Paulo Freire, Instituto Ágora, Centro de Formación Profesional 401, el Centro de Altos Estudios, la Municipalidad promueve las carreras de la Universidad de Hurlingham, Ufasta y Proyectar. Se han organizado visitas de alumnos de escuelas secundarias para que pueden saber qué carreras se pueden cursar en la ciudad. Hay de desde formación para ser gasista hasta licenciado en distintas áreas.
|Brian Sosa, electricista del automotor
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