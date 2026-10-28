Golía entre una inauguración y una entrega de credenciales en Chacabuco

Este miércoles.
El intendente Rubén Darío Golía encabezó dos actos este miércoles en la ciudad de Chacabuco.
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|Servicio Profético
Fueron inauguradas dos nuevas cuadras de pavimento en el barrio PROCREAR, sobre calle Santiago del Estero entre Enrique Discépolo y Calle 638. Golía resaltó que la obra “la podemos hacer en un momento difícil del país, en donde la obra pública está parada a nivel nacional. Pudimos concretar 35 cuadras de pavimento y cordón cuneta y al finalizar el año que viene llegaremos a las cincuenta” (sigue).
|Brian Sosa, electricista del automotor
Y en el Patio de los Intendentes Golía estuvo al frente de la entrega de Pases Libres Multimodales. Se trata de una credencial emitida por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires que se utiliza como único instrumento de acceso a la gratuidad en el transporte público, para todas aquellas personas que acrediten su condición de beneficiarias mencionadas anteriormente.
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