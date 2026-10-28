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miércoles, 28 de octubre de 2026

Bomberos: Incendio en una vivienda de Chacabuco

 


Esta tarde.

La sirena de los bomberos de Chacabuco fue motivada por un principio de incendio en una vivienda.



Volver a Chacabuquero.

El siniestro se originó en una habitación que da a los fondos. Los vecinos del barrio trataron de apagar el incendio con matafuegos. Se quemó parte de un ropero. Ocurrió en Azcuenaga entre Pringles y Garay. Dos dotaciones fueron enviadas al lugar.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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