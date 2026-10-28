Necrológica I de Chacabuco

Que en paz descanse: Martín
(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)
- Fernando Martín Nazarino. Falleció a los 94 años. Casa de duelo: Alem 272. Sepelio mañana a las 9.00
-
Necrológicas recientes: QEPD
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Denunció un robo en la noche de Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Algunas de las motos retenidas en Chacabuco tenían algo distinto
Todavía se habla de esto:
- Hallazgo en un inmueble abandonado de Chacabuco ante ruidos extraños
- Canta el Chaqueño Palavecino en un festival cerca de Chacabuco
- Mix: Arrancó la Expo - Queja por residuos - Pavimento - Agroecología en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- Agredido en la zona céntrica de Chacabuco
- Accidente con una persona Hospitalizada en Chacabuco
- Video: "Todavía esperamos el arreglo de este camino de Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario