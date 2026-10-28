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miércoles, 28 de octubre de 2026

Necrológica I de Chacabuco

Que en paz descanse: Martín 

 

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- Fernando Martín Nazarino. Falleció a los 94 años. Casa de duelo: Alem 272. Sepelio mañana a las 9.00

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