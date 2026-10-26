Accidente nocturno en Chacabuco

Ciudad.
Esta noche se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|Martu Joyas, link al catálogo en Instagram
Participaron una moto y un auto tipo rural. El SAME fur convocado para atender en el lugar al conductor del rodado de menor porte. Este último vehículo fue retenido por personal de Tránsito. Ocurrió en Alberdi y Entre Ríos.
|Brian Sosa, electricista del automotor
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