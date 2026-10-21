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miércoles, 21 de octubre de 2026

Preocupación por un niño solo en Chacabuco

 


De noche.

En horas de la madrugada se generó un operativo para asistir a un menor de edad en la ciudad de Chacabuco.



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Un vecino llamó a la Policía alrededor de las 4 de la mañana porque había escuchado que un niño se gritaba nervioso en el interior de una vivienda cercana. Se determinó que la madre del menor no estaba en el lugar y no había forma de contactarla (sigue).

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Bella Chicha en Chacabuco

La Policía le dio intervención al Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño y dos funcionarias se acercaron al lugar. Cerca de las 6.00, mientras se definía el destino del menor, la madre regresó a la casa y se hizo cargo del mismo. 

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