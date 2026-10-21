Preocupación por un niño solo en Chacabuco

De noche.
En horas de la madrugada se generó un operativo para asistir a un menor de edad en la ciudad de Chacabuco.
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Un vecino llamó a la Policía alrededor de las 4 de la mañana porque había escuchado que un niño se gritaba nervioso en el interior de una vivienda cercana. Se determinó que la madre del menor no estaba en el lugar y no había forma de contactarla (sigue).
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La Policía le dio intervención al Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño y dos funcionarias se acercaron al lugar. Cerca de las 6.00, mientras se definía el destino del menor, la madre regresó a la casa y se hizo cargo del mismo.
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