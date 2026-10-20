Vehículo dañado en Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana una vecina puso en conocimiento de la Policía que alguien había chocado se auto estacionado.
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Esto ocurrió en inmediaciones de Uspallata y Callao. La mujer señaló que podría tratarse de un VW Gol. Minutos después la Policía ubicó ese rodado en Andes y Mendoza, convocando a Tránsito.
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