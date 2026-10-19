Chofer de pasajeros de Chacabuco sancionado en otra ciudad

Debía trasladar pasajeros.
Un chofer oriundo de Chacabuco fue sancionado en una ciudad vecina.
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Dio positivo en un test de alcoholemia y se le retuvo la licencia de conducir. Había sido designado para trasladar a Mar del Plata a la delegación de Chivilcoy por la final de los Juegos Bonaerenses. Se trató de un control preventivo, previo a la partida. La Municipalidad de Chivilcoy solicitó a la empresa a cargo del servicio que cambiara al chofer por alguien que estuviera sobrio.
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