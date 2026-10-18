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domingo, 18 de octubre de 2026

Joven accidentado en la noche de Chacabuco

 


Madrugada.

Esta madrugada se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



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Un joven fue trasladado al Hospital en ambulancia tras protagonizar un siniestro vial. Al parecer, chocó en  moto con una camioneta estacionada. Ocurrió en Bernardo de Irigoyen entre Almafuerte e Ituzaingó. Vive en la inmediaciones del lugar y la familia del joven se acercó para asistirlo y pedir la asistencia médica.

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