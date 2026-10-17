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sábado, 17 de octubre de 2026

Situaciones violentas en un casa y en la calle en Chacabuco

 


Otro poco más.

A lo largo del sábado se reportaron más situaciones violentas en la ciudad de Chacabuco.



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el corte perfecto chacabuco
Chanchería "El corte perfecto

Al menos una persona fue trasladada en ambulancia al Hospital tras un incidente ocurrido en una vivienda ubicada en inmediaciones de Rocha t Belgrano. La Policía escoltó al móvil de Salud en su camino al nosocomio.

Por otro lado, dos personas de sexo masculino pelearon a cielo abierto en horas del mediodía. Ocurrió en inmediaciones de Quintana y Deán Funes. Los vecinos llamaron a la Policía pero los contendientes se retiraron antes del arribo del patrullero.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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