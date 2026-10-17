Situaciones violentas en un casa y en la calle en Chacabuco

Otro poco más.
A lo largo del sábado se reportaron más situaciones violentas en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|Chanchería "El corte perfecto
Al menos una persona fue trasladada en ambulancia al Hospital tras un incidente ocurrido en una vivienda ubicada en inmediaciones de Rocha t Belgrano. La Policía escoltó al móvil de Salud en su camino al nosocomio.
Por otro lado, dos personas de sexo masculino pelearon a cielo abierto en horas del mediodía. Ocurrió en inmediaciones de Quintana y Deán Funes. Los vecinos llamaron a la Policía pero los contendientes se retiraron antes del arribo del patrullero.
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