Vigiladores de Chacabuco en alerta por falta de pago

Comunicado.
La Unión Personal de Seguridad en la localidad de Chacabuco se encuentra en estado de alerta y movilización contra la empresa PROSAT S.R.L, la empresa adeuda a todos los vigiladores el viatico contemplado en nuestro convenio 507/07 en su art 33, el cual es parte del sueldo por lo que no debe percibir descuento.
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|Chanchería "El corte perfecto"
Se hizo la denuncia correspondiente al ministerio de trabajo, pero la empresa ya postergó 2 veces las audiencias por lo cual el próximo martes 20 a las 09:00 hs es la última oportunidad de presentarse ante el ministerio de no ser asi la unión personal de seguridad hará una movilización en los servicios donde presta servicios la empresa. Firma: Unión Personal de Seguridad de Chacabuco
Esto es solo una parte de conflicto que venimos teniendo haces mas de 1 año, la empresa tampoco cumple con los cronogramas de trabajo, con el artículo 9 la jornada laboral de 48 hs semanales y la amenaza constante a los vigiladores. Por eso nos mantenemos en aleta ante tantos incumplimientos de la empresa. Vamos a tomar las medidas que sean necesarias para hacer respetar nuestro convenio colectivo.
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