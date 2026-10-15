Necrológica I de Chacabuco

Que en paz descanse: Tomasa
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- Tomasa Escalante viuda de Leguizamón. Falleció a los 93 años. Casa de duelo: Matheu 176. Sepelio mañana a las 9.00
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