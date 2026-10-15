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jueves, 15 de octubre de 2026

Necrológica I de Chacabuco

 Que en paz descanse: Tomasa

 

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- Tomasa Escalante viuda de Leguizamón. Falleció a los 93 años. Casa de duelo: Matheu 176. Sepelio mañana a las 9.00

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