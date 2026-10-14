Aprehendido arriba de un techo de Chacabuco

Esta mañana.
Un vecino fue aprehendido arriba de un techo esta mañana en un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Estaba causando disturbios en una vivienda ajena y ante el arribo de la Policía se subió al techo. Los agentes lograron reducirlo pero para bajarlo al suelo se requirió de la presencia de los Bomberos Voluntarios de Chacabuco. Ocurrió en el barrio La Construcción.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Carta abierta de la preceptora agredida en Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Detuvieron a un prófugo en Chacabuco
- Más datos del choque de motos en el acceso a Chacabuco
- Volvió a atacar la estafadora de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Municipalidad de Chacabuco: "Ningún desacuerdo justifica la agresión"
- Paro docente y abrazo en Chacabuco
- "Me escupió, me golpeó, me tiró al piso, me insultó y me amenazó"
- Queja por animales peligrosos y olorosos en un barrio de Chacabuco
- Más datos sobre las docentes de Chacabuco agredidas
- Mix: Humorista y Youtuber en Chacabuco - Promo de Hamburguesas - En Carrera
- Medida para promover las ventas en Chacabuco
- La Suprema Corte dispuso cambios para un Tribunal de Chacabuco
- Choque de motos en Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Bomberos de Chacabuco: principio de incendio en un auto
- Pastor de Chacabuco fue elegido presidente de una Iglesia internacional
No hay comentarios:
Publicar un comentario