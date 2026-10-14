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miércoles, 14 de octubre de 2026

Aprehendido arriba de un techo de Chacabuco

 


Esta mañana.

Un vecino fue aprehendido arriba de un techo esta mañana en un barrio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.


Brian Sosa electricidad del automotor
Brian Sosa, electricidad del automotor

Estaba causando disturbios en una vivienda ajena y ante el arribo de la Policía se subió al techo. Los agentes lograron reducirlo pero para bajarlo al suelo se requirió de la presencia de los Bomberos Voluntarios de Chacabuco. Ocurrió en el barrio La Construcción.

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