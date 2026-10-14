Masivo abrazo contra la violencia en las escuelas de Chacabuco

Tras la agresión a docentes.
Esta tarde se llevó a cabo un masivo abrazo al edificio del Colegio Nacional contra la violencia tras la agresión que sufrieron dos docentes de parte de la madre de una alumna.
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participaron representantes de todos los sindicatos docentes y no docentes, así como estudiantes y algunos vecinos. se realizó una marcha en torno al predio donde se encuentra el edificio de los colegios secundarios y posteriormente los presentes lograron rodearlo tomados de la mano. ambas situaciones dan cuenta de la convocatoria que tuvo la protesta la cual era imposible de abarcar dentro de una sola imagen.
En los carteles que llevaron los asistentes se pudieron leer las siguientes frases: "Que ir a trabajar no sea un riesgo", "Basta de Violencia en las escuelas", "la escuela debe ser un lugar de encuentro y no un espacio de miedo", "Tocan a un docente y nos tocan a todos", "las escuelas son territorios de paz y no de violencia" (sigue).
De acuerdo a lo informado por personas que participaron de la marcha y el abrazo existen más casos de violencia contra docentes y auxiliares que los que trascienden. de allí que en el sector aumente la preocupación ante la falta de soluciones para esta problemática. En lo que respecta a la agresión sufrida por una directiva y una preceptora del Colegio Nacional el tema deberá ser abordado por la justicia dado que quedó suscrito al ámbito policial.
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