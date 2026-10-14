Detuvieron a un prófugo en Chacabuco

En la vía pública.
Personal del Grupo Operativo Chacabuco de la DDI de Junín, detuvo que tenía un pedido de captura vigente.
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El procedimiento se concretó mientras los efectivos realizaban tareas investigativas para dar con el prófugo, quien fue localizado en inmediaciones del acceso Elguea Román y avenida Eva Perón, en la ciudad de Chacabuco. Tras identificarlo, los agentes procedieron a su inmediata interceptación y detención, en virtud de una orden de captura activa dispuesta luego de que la Justicia declarara su rebeldía en el marco de una causa tramitada ante el Tribunal en lo Criminal N.º 1 del Departamento Judicial Junín, en el marco de una causa por amenazas con armas de fuego (sigue).
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Puesto el procedimiento en conocimiento de las autoridades judiciales, se dispuso el comparendo del detenido ante la sede correspondiente. Una vez cumplidos los recaudos legales, recuperó la libertad (sigue).
Junín. Por otro lado, en Junín un hombre de 28 años que se encontraba detenido en la sede de la DDI Junín, en la vecina ciudad, quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal, luego de que se ordenara su captura por incumplir el régimen de semidetención que le había sido otorgado judicialmente (sigue).
La medida se originó a partir de un oficio remitido por el Juzgado de Ejecución Penal de Junín, en el marco de una causa vinculada al cumplimiento de una pena. Según se informó, el hombre había quebrantado el régimen establecido por el Juzgado Correccional N.º 1 del Departamento Judicial Junín, situación que fue comunicada por la Unidad Penitenciaria N.º 16. El hombre ya se encontraba alojado en dependencias de la DDI de Junín desde el 12 de octubre, en el marco de una investigación por robo agravado de un vehículo dejado en la vía pública, infracción al artículo 289, inciso 3.º, del Código Penal y encubrimiento, con intervención de la UFIJ N.º 8 de Junín. Tras tomar conocimiento de la situación, el Juzgado de Ejecución Penal dispuso que permaneciera alojado en la sede policial hasta que se coordinara su nuevo ingreso a la Unidad Penitenciaria N.º 16 de Junín
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