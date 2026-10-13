Medida para promover las ventas en Chacabuco

Centro.
Con el objetivo de facilitar las compras de cara al próximo Día de la Madre, el Honorable Concejo Deliberante de Chacabuco aprobó una medida excepcional que regirá en todo el partido.
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Mediante el Expediente N° 22.492/26, el cuerpo legislativo resolvió desestimar temporalmente el uso exclusivo de las ciclovías y permitir el estacionamiento de automóviles en dichos espacios en todo el Partido de Chacabuco. Esta disposición especial estará vigente desde el día jueves 15 hasta el domingo 18 de octubre de 2026. Asimismo, la normativa desestima también el cobro del estacionamiento medido durante los mismos días mencionados.
|El Corte Perfecto
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