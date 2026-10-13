Paro docente y abrazo simbólico en Chacabuco

Este miércoles.
Este miércoles dos sindicatos docentes impulsan un paro distrital en Chacabuco contra la violencia en las escuelas.
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Es por las agresiones sufridas por la vice directora y un preceptora del Colegio Nacional. A las 13.15 habrá un abrazo simbólico al edificio de los Colegios Secundarios en Zapiola y Entre Ríos. Cabe recordar que la acusada de la agresión es la madre de una alumna.
Se expresó en un comunicado de la UDOCBA y el Suteba: "Las y los docentes no debemos estar merced a situaciones de violencia, debemos contar con garantías de resguardo y cuidado para ejercer nuestro trabajo con tranquilidad. Las instituciones educativas son espacios de paz, de cuidado y de construcción de conocimiento. Convocamos a las familias a seguir construyendo la escuela como territorio de paz, de diálogo y participación. Exigimos a las autoridades educativas la presencia y acompañamiento a las y los docentes y las comunidades educativas".
Comunicado de Concejales del bloque UCR - Pro. Ante los hechos de público conocimiento sufridos en el día de hoy por directivos de la Escuela de Educación Secundaria N° 4, quienes fueron víctimas de agresiones verbales y físicas dentro del propio establecimiento, el Bloque de Concejales UCR-PRO expresa su más profunda solidaridad con ellas y con todo el personal docente y no docente de la institución.-
Asimismo, manifestamos nuestra absoluta preocupación por la reiteración de este tipo de hechos. Tenemos conocimiento de que las situaciones de violencia contra trabajadoras y trabajadores de la educación se vienen repitiendo con preocupante frecuencia en nuestro distrito, y entendemos que ya no pueden ser tratadas como episodios aislados. La escuela es un lugar de encuentro, aprendizaje y construcción de convivencia. Quienes la sostienen todos los días merecen respeto y condiciones seguras para ejercer su tarea. Ninguna diferencia o conflicto, por legítimo que pueda parecer a quien lo plantea, justifica la agresión hacia quienes educan a nuestros hijos.-
Por ello, solicitamos a las autoridades educativas del distrito y de la Provincia que brinden acompañamiento inmediato al personal afectado y a la comunidad educativa de la EES N° 4, y que se adopten medidas concretas de prevención y resguardo en todas las instituciones escolares de Chacabuco. Desde este bloque ponemos a disposición las herramientas del Concejo Deliberante para trabajar en ese sentido. Acompañamos a la comunidad educativa y convocamos a las familias a reafirmar el valor de la escuela como espacio de respeto y de paz.
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