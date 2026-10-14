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miércoles, 14 de octubre de 2026

Más datos del choque de motos en el acceso a Chacabuco

 

choque chacabuco

Temprano.

Eta mañana se registró un choque de motos en el acceso a Chacabuco.



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Participaron dos rodados. Ocurrió en Yrigoyen y Falucho. Según una vecina, dos motos iban por el acceso y una de ellas chocó con la rueda trasera de una tercera. El conductor de este último vehículo fue trasladado al Hospital en ambulancia. Tiene 34 años y es de apellido Parodi. Iba en una Motomel 110. Las otras dos motos se retiraron del lugar. Sucedió cerca de las 6.30. La madre de uno de los jóvenes que iba en otras de las motos llegó antes que la ambulancia y la Policía pero se encontró con que su hijo ya no estaba allí. Le habían avisado del siniestro al poco tiempo de haberse dado.

Brian Sosa electricidad del automotor
Brian Sosa, electricidad del automotor

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