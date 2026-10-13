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martes, 13 de octubre de 2026

Nuevo choque en Chacabuco

 


Esta tarde.

Se registró un nuevo choque en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Brian Sosa electricidad del automotor
Brian Sosa, electricidad del automotor

Participaron un auto y una moto. La persona que manejaba un rodado de menor porte fue atendida en el lugar por personal del SAME. Ocurrió en Rocha y Rivadavia.

El corte perfecto Chacabuco
El Corte Perfecto
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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