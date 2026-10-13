Esta tarde.
Se registró un nuevo choque en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron un auto y una moto. La persona que manejaba un rodado de menor porte fue atendida en el lugar por personal del SAME. Ocurrió en Rocha y Rivadavia.
|El Corte Perfecto
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