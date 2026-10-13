La Suprema Corte dispuso cambios para un Tribunal de Chacabuco

Impacto.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió cambios que implican al Tribunal de Trabajo de Chacabuco.
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El organismo judicial bonaerense publicó una serie de medidas a raíz de las conclusiones de un informe producido por la Secretaría de Planificación de este Tribunal. Entre ellas se destacó: "con respecto de los Departamentos Judiciales de Mercedes y Junín, considerando la carga de trabajo de los órganos de la cabecera departamental, se estima conveniente propiciar la unificación de la competencia territorial con los Tribunales Laborales con sede en Bragado y Chacabuco, respectivamente; asignándoles a estos últimos, competencia territorial sobre la totalidad de los partidos que integran su departamento judicial".
|El Corte Perfecto
Es por esto que se decidió "solicitar a la Legislatura Provincial la modificación de la competencia territorial de los Tribunales de Trabajo de Junín sede Chacabuco y Mercedes sede Bragado"
El Departamento Judicial Junín tiene jurisdicción sobre Chacabuco, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, y Rojas. Desde que comenzó a funcionar en el 2021, el Tribunal de Trabajo integrado por los doctores Roberto Martín Yannibelli, Pablo Martín Mases y Javier Alberto Bertolotti, había tenido injerencia principalmente sobre causas iniciadas en Chacabuco. El cambio implicará un incremento de los casos en los cuales deban tomar participación. Cabe recordar al resto de los integrantes del Juzgado local: Secretario, Dr. Lucas Gargaglione; auxiliares letrados, Dra. Eugenia Díaz Palacio y Dra. Marcela Vanesa Scanella.
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