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martes, 13 de octubre de 2026

Más datos sobre las docentes de Chacabuco agredidas

 


Esta tarde.

Esta tarde se reportó una situación violenta en una escuela secundaría de Chacabuco.



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Se pidió presencia policial y del SAME porque fue agredido personal. Ocurrió en la Escuela Secundaria N°4 del Colegio Nacional. Al parecer, los acusados son la madre de una alumna y su pareja. Las víctimas serían la Vice directora de 43 años y una preceptora de 51 años. Una de ellas recibió un golpe en la cabeza. Necesitaron atención médica. Los acusados se retiraron del lugar antes del arribo de la Policía.

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