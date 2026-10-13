Más datos sobre las docentes de Chacabuco agredidas

Esta tarde.
Esta tarde se reportó una situación violenta en una escuela secundaría de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se pidió presencia policial y del SAME porque fue agredido personal. Ocurrió en la Escuela Secundaria N°4 del Colegio Nacional. Al parecer, los acusados son la madre de una alumna y su pareja. Las víctimas serían la Vice directora de 43 años y una preceptora de 51 años. Una de ellas recibió un golpe en la cabeza. Necesitaron atención médica. Los acusados se retiraron del lugar antes del arribo de la Policía.
|El Corte Perfecto
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Queja por animales peligrosos y olorosos en un barrio de Chacabuco
- Medida para promover las ventas en Chacabuco
- La Suprema Corte dispuso cambios para un Tribunal de Chacabuco
- Choque de motos en Chacabuco
- Vecinos y herederos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Bomberos de Chacabuco: principio de incendio en un auto
- Pastor de Chacabuco fue elegido presidente de una Iglesia internacional
Todavía se habla de esto:
- Ballet de Chacabuco fue premiado en un Festival Internacional
- Quedó sentado en el cordón amarillo de Chacabuco
- Trágica muerte en una ciudad de la zona
- Accidente en la tarde de Chacabuco
- Persecución con detenidos en Chacabuco
- Robo en un barrio de Chacabuco
- Accidentados en la madrugada de Chacabuco
- Los motivos de los secuestros de este día en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario